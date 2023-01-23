الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يشهد اليوم الاحتفال بعيد الشرطة الإثنين، 23 يناير 2023 10:28 ص الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الاحتفال بعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي الرئيس خبر اخبار اليوم اخبار الرئيس عيد الشرطة وزارة الداخلية السيسي اكاديمية الشرطة عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية إيطاليا: مصر تولى أهمية لتطوير العلاقات في مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة.. "تايانى" يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس في نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد الأحد، 22 يناير 2023 01:35 م الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين الأحد، 22 يناير 2023 10:39 ص توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من مشروع قانون الرعاية البديلة لتوفير كافة سبل الحماية للفئات الأولى بالرعاية.. مساندة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة بكافة مناحى الحياة.. وإطلاق المنصة الإلكترونية للغارمين والغارمات السبت، 21 يناير 2023 05:21 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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