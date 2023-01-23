الرئيس السيسي يشهد اليوم الاحتفال بعيد الشرطة

كتب محمد الجالى

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، الاحتفال بعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.