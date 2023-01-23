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خلال حفل عيد الشرطة..

الرئيس السيسي يشكر العقيد طارق عبد الوهاب: "الترقية مش تعويض"

الإثنين، 23 يناير 2023 02:12 م
الرئيس السيسي يشكر العقيد طارق عبد الوهاب: "الترقية مش تعويض" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

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حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه الشكر إلى العقيد طارق عبد الوهاب بعد قرار الترقية، قائلا: "طبعا يا طارق.. مش عاوز أقول كلام.. الترقية مش تعويض.. لكنه شكل من أشكال العرفان مننا.. والتقدير والاحترام مننا على اللى أنت عملته، ولكل من عمل عمل زي ده من الشرطة والجيش".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 71: "بقولك يا طارق ولكل اللى ظروفهم ما سمحتش أنهم يكونوا معانا.. من العمليات اللى كانت فى مواجهة الإرهاب خلال 10 سنوات.. افرزت كتير بين شهيد ومصاب".

وتابع الرئيس السيسي: "مين يعوض على طارق ده.. يا ناس اللى بتسموا وتتفرجوا علينا.. فيه رجال زي طارق كتير.. منهم اللى قدم روحه.. ومنهم اللى قدم حتة من جسمه.. علشان خاطر مصر.. كل مصر.. تبقي في أمان وسلام.. إيه المقابل.. المقابل أن الدولة تتقدم وتستقر.. ده اللى كان طارق عايز يعمله لما راح هو والشهداء اللى بنسال الله يجمعنا بهم في الجنة، علشان يحموا البلد دي".

 


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