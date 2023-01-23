الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.