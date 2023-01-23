الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الإثنين، 23 يناير 2023 04:55 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي الاستخبارات الامريكية عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي فى احتفالية عيد الشرطة الـ71: بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومى بجميع عناصره وصونه من الأخطار.. والمصريون حافظوا على دولتهم ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير ودعموا مؤسساتهم الوطنية الإثنين، 23 يناير 2023 04:10 م نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الإثنين، 23 يناير 2023 03:14 م الرئيس السيسى: أضفنا ضعف شبكة الكهرباء الموجودة فى مصر.. ويعلن تنظيم فعاليات كبيرة فى العريش ورفح والشيخ زويد للاحتفال بالقضاء على الإرهاب.. ويؤكد: هناك محاولات دائمة لتضليل الناس وعندى ثقة فى الشعب الإثنين، 23 يناير 2023 04:07 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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