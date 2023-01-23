اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 07:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره السنغالى الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية

الإثنين، 23 يناير 2023 06:42 م
الرئيس السيسي يستعرض مع نظيره السنغالى الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول استعراض الاستعدادات التحضيرية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة، والتي من المقرر لها أن تنعقد خلال شهر فبراير القادم.
 
وتقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى الرئيس ماكي سال على الرئاسة الناجحة للاتحاد الأفريقي خلال عام 2022، والتي جاءت في عام شهد العديد من التحديات الدولية والإقليمية، والتي كان لها تداعيات كبيرة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية.
 
من جانبه؛ أعرب الرئيس ماكي سال عن خالص التقدير والعرفان للدعم المصري لبلاده في مختلف جوانب العمل القاري خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي، وهو ما عكس حرص مصر بقيادة الرئيس على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضاً التباحث بشأن تطورات أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

السيسي

الرئيس السيسي

رئيس السنغال

ماكي سال

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية السنغال

الإثنين، 23 يناير 2023 06:39 م

الرئيس السيسي فى احتفالية عيد الشرطة الـ71: بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومى

الإثنين، 23 يناير 2023 06:01 م

الرئيس السيسى يبحث مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون الأمنى.. ويؤكد متانة العلاقات وأهمية تدعيمها بين البلدين فى مختلف المجالات

الإثنين، 23 يناير 2023 05:24 م

الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

الإثنين، 23 يناير 2023 04:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة