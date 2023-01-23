الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية السنغال

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.