الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية السنغال الإثنين، 23 يناير 2023 06:39 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي رئيس السنغال ماكي سال عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي فى احتفالية عيد الشرطة الـ71: بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومى الإثنين، 23 يناير 2023 06:01 م الرئيس السيسى يبحث مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية سبل تعزيز التعاون الأمنى.. ويؤكد متانة العلاقات وأهمية تدعيمها بين البلدين فى مختلف المجالات الإثنين، 23 يناير 2023 05:24 م الرئيس السيسي يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الإثنين، 23 يناير 2023 04:55 م الرئيس السيسي فى احتفالية عيد الشرطة الـ71: بناء الدول لا سبيل له من دون الحفاظ على الأمن القومى بجميع عناصره وصونه من الأخطار.. والمصريون حافظوا على دولتهم ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير ودعموا مؤسساتهم الوطنية الإثنين، 23 يناير 2023 04:10 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة