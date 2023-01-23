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الرئيس السيسي: واقع مصر وظروفها تحتم علينا تحقيق قفزات تنموية

الإثنين، 23 يناير 2023 03:02 م
الرئيس السيسي: واقع مصر وظروفها تحتم علينا تحقيق قفزات تنموية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 71: "المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب".

 


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