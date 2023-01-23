اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 03:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: استطعنا القضاء على موجة الإرهاب بنسبة تقترب من 100%

الإثنين، 23 يناير 2023 02:17 م
الرئيس السيسي: استطعنا القضاء على موجة الإرهاب بنسبة تقترب من 100% الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمود عبد الراضى - محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لا يجب أن ننسي تضحيات الشهداء والمصابين خلال المواجهة مع الإرهاب، قائلا: "مش عايزين ننسي الحالة اللى قعدنا فيها سنين، لو كانوا قدروا علينا كانوا ذبحونا.. وقولت هنا بفضل الله وكرم منه إحنا استطعنا القضاء على الأرهاب بنسبة تقترب من 100%.. بولاد مصر.. من الأسر البسيطة في كل أنحاء مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، موجها الكلمة للعقيد طارق عبد الوهاب خلال احتفال عيد الشرطة الـ 71: "أشكر طارق باسمي واسم كل المصريين.. وهنا الترقية وحتى العرفان ده مش كفاية.. العرفان والترقية وكل راجل زي طارق من الجيش والشرطة.. أن البلد تفضل تتقدم للامام.. ويفضل شعبها مستعد وفاكر تضحية أبنائه".

وتابع الرئيس السيسي: "عملية التذكرة اللى بقولها علشان كتير مننا ما يضيعش الجهد والدم خلال 10 سنين من المواجهة.. والبلد ما وقفتش فيها ابدا.. وقالت إحنا بنقاتل إرهاب.. فضلت تعمل ده بالجيش والشرطة وأجهزة الدولة.. وناس تانية تكافح وتشتغل علشان تغير حياة الناس.. علشان كده ما كانشي هيفوتني.. أني اشكرك وربنا يديك الصحة والعافية ويحميك ويحمي اللى زيك.. شكرا جزيلا".  

 


عيد الشرطة

عيد الشرطة 2023

احتفالات عيد الشرطة

عيد الشرطه

الاحتفال بعيد الشرطة

عيد الشرطة المصرية

عيد الشرطة المصرية 25 يناير

عيد الشرطة المصرية 2023

عيد الشرطه 2023

سبب عيد الشرطة

عيد الشرطة 25 يناير

بطولات الشرطة المصرية

اليوم السابع بلس

موعد عيد الشرطة

إجازة عيد الشرطة

احتفال عيد الشرطه

السيسي

الرئيس السيسي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة