اليوم السابع
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الرئيس السيسى: "واثقين فى الله أولا ثم أنفسنا.. ومفيش حد يغلب الدولة والشعب"

الإثنين، 23 يناير 2023 02:59 م
الرئيس السيسى: "واثقين فى الله أولا ثم أنفسنا.. ومفيش حد يغلب الدولة والشعب" الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قدرة الدولة في مواجهة التحديات، متابعا: "طب استكمالا للنقطة دي، واحنا بنقابل تحديات زي اللى بنشوفها، نكون خايفين ولا واثقين في الله أولا ثم أنفسنا.. هل احنا عملنا كشعب هل اذينا ولا اعتدينا؟، وصبرنا صبر كبير جدا علشان مش هندخل صراع مع حد.. ولا نصل لمواجهة.. بس مش نجحوا في كده.. واتصورا انهم ممكن يهدوا مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ 71: "كنت دايما أقول مفيش حد يغلب دولة.. ويقدر يضيع شعب.. مفيش حد يقدر.. مهم أوي مش بس نسمع ده.. لا.. وظروفنا مش بتاعتنا.. ظروف القدر شاء أن الدنيا تكون ده.. ويمكن تستمر معانا.. احنا كدولة بنحاول بكل القدرات.. قدرات الدولة وملك الدولة.. ما أمكن أن الأمور مش تكون ضاغطة على الناس.. وان شاء الله ناجحين وهننجح أكثر".

 


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