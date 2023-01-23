اليوم السابع
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الرئيس السيسى: مصر محمية بفضل الله وشعبها.. وأعتب على الإعلام لهذا السبب

الإثنين، 23 يناير 2023 03:06 م
الرئيس السيسى: مصر محمية بفضل الله وشعبها.. وأعتب على الإعلام لهذا السبب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر محمية بفضل الله سبحانه وتعالى وشعبها، وأوضح: "كنا كلنا بنبكي أحيانا ونتألم أحيانا كثيرة لما كان بيقولك هاجموا واستشهد كتير على مدى السنوات السابقة، ودعنا الأيام دي بفضل الله سبحانه وتعالى".

 

وأكمل الرئيس في كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة: "زي ما الأزمة الاقتصادية بتمس العالم كله وتضر العالم كله، نحن مضارين منها، طيب نصمد لها ولا؟ بالمناسبة أنا ليا عتاب على الإعلام.. أنتو ليه بتصوروا المصريين على إنهم مرعوبين على الأكل والشرب.. مايصحش.. والله ما يصح إنك تبينا إننا مرعوبين على الأكل والشرب.. لأ مايصحش كده وكأن آخر الدنيا، وأنا مش بقول إن ده كلام مش صحيح.. لأ.. بس بقول مش ده آخر الدنيا في مصر".

 

وتابع: "إحنا بنقول للشعب المصري إن الدولة دي هتبقى وتظل وتستمر وتكبر بينا كلنا وبتضحياتنا، واللي من ضمنها دي.. تضحية الظروف دي اللي إحنا ماعملنهاش، أنتو عارفين يعني إيه وزارة الداخلية تحبط نزول بـ7 أو 8 مليار جنيه ولا أكتر مخدرات في البلد، ده خطير جدا، أولادنا وبناتنا ممكن يتأذوا بالكلام ده، وموضوعات أخرى كتير جدا أجهزة الدولة بتقوم بيها، أنت بتتكلم في دولة فيها 105 مليون و6 أو 7 مليون ضيوف عندنا، أرجو أننا كمفكرين ومثقفين وإعلاميين ومسئولين، أن نجتهد في المرحلة الحاسمة التي نمر بها حتى نعبر منها بأمان وسلام إن شاء الله".


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