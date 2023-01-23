اليوم السابع
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الرئيس الأمريكي: لا نعرف دوافع تنفيذ الهجوم الأحمق في ولاية كاليفورنيا

الإثنين، 23 يناير 2023 03:12 ص
الرئيس الأمريكي: لا نعرف دوافع تنفيذ الهجوم الأحمق في ولاية كاليفورنيا بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تعاطفه مع أهالي ضحايا حادث إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا، قائلا: "هناك المزيد من المعلومات لا نعرفها حول الدافع وراء تنفيذ الهجوم الأحمق في ولاية كاليفورنيا"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس انجليس الأمريكية إن عشرة أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل قاعة للرقص بمدينة مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا.

ونُقل عشرة مصابين لمستشفيات في المنطقة أحدهم حالته حرجة، وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إطلاق النار وقع قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وقالت الشرطة الأمريكية بمدينة لوس انجلوس الأمريكية أن منفذ إطلاق النار الجماعي في كاليفورنيا والذي كان محاصرا في شاحنة، أطلق النار على نفسه، وعثر على جثته في شاحنة كان يقودها.


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