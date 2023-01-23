اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 10:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الدفع بـ7 سيارات إطفاء وإسعاف للسيطرة على حريق أتوبيس غرب الإسكندرية.. صور

الإثنين، 23 يناير 2023 09:50 م
الدفع بـ7 سيارات إطفاء وإسعاف للسيطرة على حريق أتوبيس غرب الإسكندرية.. صور الأتوبيس المتفحم
الإسكندرية - أحمد الزغبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق التعمير الدولى الساحلى غرب محافظة الاسكندرية تفحم أتوبيس دون وقوع إصابات بين ركابه بعد أن توقف على جانب الطريق الساحلى، كانت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق بأتوبيس على طريق محور التعمير غرب المحافظة على الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تبين اشتعال النيران بشكل كامل فى الأتوبيس وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وعدد 4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ.

الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية (3)
الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية

الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية (2)

الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين أن الأتوبيس اشتعل بطريق المحور بالكيلو 21 العجمى اتجاه الطريق الساحلى بالإسكندرية، دون حدوث إصابات بشرية، وتسبب الحريق فى توقف الحركة المرورية بالطريق، قبل أن تتمكن وحدة التدخل السريع بإدارة المرور من تسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية (1)
الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية

جدير بالذكر أنه تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق بأرض فضاء في منطقة اللبان وسط المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك غرب المحافظة، بلاغا يفيد حريق هائل بأرض فضاء بمنطقة اللبان غرب المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان الحريق والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة على النيران قبل امتدادها الي العقارات المجاورة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


أخبار الإسكندرية

الحماية المدنية

سيارات الإسعاف

حريق اتوبيس

محافظة الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة

المعاينة تكشف تفحم محتويات شقة اشتعل بها حريق فى البدرشين

الخميس، 12 يناير 2023 12:52 م

إصابة 4 أشخاص باختناق أثناء إشعالهم فحما للتدفئة داخل شقة فى أكتوبر

الثلاثاء، 10 يناير 2023 01:55 م

انتداب المعمل الجنائى لفحص تفحم سيارة اشتعلت بداخلها النيران فى إمبابة

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2022 11:25 ص

تفحم سيارة اشتعلت بداخلها النيران فى منطقة إمبابة

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 11:05 ص

تفحم سيارة اشتعلت بها النيران فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة