الدفع بـ7 سيارات إطفاء وإسعاف للسيطرة على حريق أتوبيس غرب الإسكندرية.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شهد طريق التعمير الدولى الساحلى غرب محافظة الاسكندرية تفحم أتوبيس دون وقوع إصابات بين ركابه بعد أن توقف على جانب الطريق الساحلى، كانت غرفة عمليات مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق بأتوبيس على طريق محور التعمير غرب المحافظة على الفور توجهت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تبين اشتعال النيران بشكل كامل فى الأتوبيس وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وعدد 4 سيارات إسعاف لمكان البلاغ.



الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية

الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين أن الأتوبيس اشتعل بطريق المحور بالكيلو 21 العجمى اتجاه الطريق الساحلى بالإسكندرية، دون حدوث إصابات بشرية، وتسبب الحريق فى توقف الحركة المرورية بالطريق، قبل أن تتمكن وحدة التدخل السريع بإدارة المرور من تسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.



الأتوبيس المحترق غرب الإسكندرية

جدير بالذكر أنه تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق بأرض فضاء في منطقة اللبان وسط المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة. البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك غرب المحافظة، بلاغا يفيد حريق هائل بأرض فضاء بمنطقة اللبان غرب المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان الحريق والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة على النيران قبل امتدادها الي العقارات المجاورة ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.