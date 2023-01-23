اليوم السابع
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الداخلية تكشف حقيقة صدور بيان يحذر المواطنين من السرقات

الإثنين، 23 يناير 2023 06:29 م
الداخلية تكشف حقيقة صدور بيان يحذر المواطنين من السرقات وزارة الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت الداخلية حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بزعم صدور بيان منسوب لوزارة الداخلية، يحث فيه المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم، ويحذرهم من عدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب، بدعوى وجود تشكيل يدعى عناصره بأنهم تابعين لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجاناً، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن ما تم تداوله فى هذا الشأن "قديم"، وسبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية ، وقيام الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الادعاءات.

 


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