الداخلية تكافح الجريمة وتطور مواقعها الشرطية.. فيديو

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

عرضت الداخلية فيلم عن إنجازاتها في كافة القطاعات على مدار عام، حيث نجحت في تفكيك بؤر إرهابية وضبط مخدرات وسلاح وافتتاح مقار جديدة للمواقع الخدمية، وذلك في حفل عيد الشرطة رقم 71 ، بحضور الرئيس السيسي، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 71، والمقامة بمجمع الاحتفالات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تخليدا لمعركة الإسماعيلية الخالدة، التي استبسل فيها رجال الشرطة في الدفاع عن مبنى المحافظة ورفضوا تسليمها للمحتل الإنجليزي.

وحرص الرئيس السيسي فور وصوله على وضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري، فيما كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وعزفت موسيقى الشرطة السلام الجمهوري، وشهدت أكاديمية الشرطة أجواء إحتفالات، فيما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية صور بعنوان "قد المسؤولية" وأغاني وطنية عن الاحتفال.