الحكومة الروسية تعتمد اقتراحا بإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا

وكالات

اعتمدت الحكومة الروسية اليوم الاثنين، اقتراحًا لتوقيع اتفاقية مع بيلاروسيا بشأن إنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة، وتم نشر المرسوم ذي الصلة على بوابة المعلومات القانونية.

وجاء في الوثيقة "الموافقة على مشروع الاتفاق بين روسيا وجمهورية بيلاروسي المقدم من وزارة الدفاع الروسية ... بشأن إنشاء وتشغيل مراكز تعليمية- قتالية للتدريب المشترك للعسكريين من القوات المسلحة الروسية وجمهورية بيلاروس، تقديم اقتراح إلى الرئيس الروسي للتوقيع على الاتفاقية المذكورة" .

وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على المشروع مع السلطات التنفيذية الفيدرالية والمحكمة العليا الروسية ومكتب المدعي العام الروسي ومكتب التحقيق الروسي وتم إعداده مسبقا مع الجانب البيلاروسي.