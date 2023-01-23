الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل اعتقال أعضاء من داعش فى عملية شرقي سوريا

وكالات

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في بيان، الأحد، إن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم " داعش " خلال هجوم جوي وبري شرقي سوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع السبت، مضيفا أن أحد المدنيين أصيب بجروح طفيفة أثناء الهجوم وعولج في منشأة طبية قريبة، قبل أن يطلق سراحه ليعود لأسرته. ولم يُكشف عن تفاصيل أخرى تذكر عن هذا الهجوم.

وأشارت القيادة المركزية إلى وجود "قوات شريكة"، وهو تعبير استخدمته في الماضي للإشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الجماعة الكردية السورية التي ساعدت الولايات المتحدة وحلفاءها في إلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش".

ولم ترد القيادة المركزية حتى الآن على رسالة طلبا للمزيد من المعلومات عن الهجوم.