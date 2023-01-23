اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 09:59 م
أكرم القصاص
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الجزائر وإيطاليا توقعان على 4 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والفضاء

الإثنين، 23 يناير 2023 09:00 م
الجزائر وإيطاليا توقعان على 4 مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والفضاء الجزائر - أرشيفية
أ ش أ

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وقعت الجزائر وإيطاليا على 4 مذكرات تعاون وتفاهم في مجالات الصناعة والطاقة والبيئة والفضاء، فضلا عن إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين على توقيع معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بينهما.


وأشرف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني على مراسم التوقيع التي جرت، اليوم /الإثنين/ بمقر الرئاسة الجزائرية بالجزائر العاصمة في ختام المحادثات التي جمعت بين وفدي البلدين.


وشملت هذه المذكرات؛ التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس التحديد الاقتصادي الجزائري (يضم مختلف أرباب العمل في القطاعين الحكومي والخاص) والكونفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية.


كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتحسين شبكة ربط الطاقة المستدام بين الجزائر (ممثلة في شركة سوناطراك) وإيطاليا (ممثلة في شركة إيني) من أجل تعزيز الانتقال الطاقوي المستدام.


فيما تم التوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة، فضلا عن مذكرة تفاهم حول الأنشطة الفضائية للاغراض السلمية.


كما وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني على إعلان مشترك بمناسبة الذكرى العشرين لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر في عام 2003


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