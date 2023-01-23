التعليم تتيح رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2023، على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، حيث تم توفير رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، للطلاب بجميع التخصصات المختلفة (الصناعى - التجاري- الفندقي- زراعي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات. ووفرت وزارة التربية والتعليم، رابط تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2023، للطلاب بجميع التخصصات المختلفة (الصناعى - التجاري- الفندقي- زراعي) بنظاميها الثلاث والخمس سنوات.

https://moe-register.emis.gov.eg/٠

وأكدت وزارة التربية والتعليم، يستطيع طلاب الدبلومات الفنية، من ملئ الأستمارة الإلكترونية لإتمام شهادة الدبلومات الفنية وطباعتها يجب أن يكون لديك البريد الإلكتروني المدرسي الخاص، وإذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2023، 27 مايو المقبل، كما عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الشهر الماضي مقابلات الأعضاء المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023، كرؤساء لجان ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة استعدادا لامتحانات الدبلومات الفنية 2023،

وحددت وزارةً التربية والتعليم ضوابط الترشح لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 وهي كالتالي:

الموانع العامة:

-الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

-أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

الموانع الخاصة.

- ألا يكون لديهم أي مانع من المواقع الآتية: أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حربنا على الصالح العام.

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية وصناعي - زرامی - تجاری - فندقي) (رأي يكون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الشروط الخاصة للتقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفني" بشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة، ورئيس أو وكيل لجنة إدارة، وأن الحصول على مؤهل عال بالنسبة الرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة الوكيل اللجنة، وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني وتجاري فندقي - زراعي - صناعي للعمل المرشح له رئيسا أو وكيلا، وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول أعلى الأقل.