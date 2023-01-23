البرازيل والأرجنتين يتفقان على إصدار عملة مشتركة.. وإيلون ماسك: فكرة جيدة

فاطمة شوقى

اتفقت البرازيل والأرجنتين على إصدار عملة مشتركة بينهما ، ووجها دعوة إلى باقى دول أمريكا اللاتينية للانضمام، وعلق رجل الأعمال ، إيلون ماسك ، قائلا "فكرة جيدة".

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينة فإن الأرجنتين والبرازيل يبدأن العمل فى إصدار عملة مشتركة بينهما،مع توجيه دعوة إلى باقى دول أمريكا اللاتينية للانضمام لإصدارعملة موحدة على غرار اليورو فى الاتحاد الأوروبى.

وكان الرئيس الارجنتينى، ألبرتو فيرنانديز ، استقبل نظيره البرازيلى ، لولا دا سيلفا ، فى زيارة رسمية للتوقيع على الاتفاقيات الاقتصادية والأخرى التى تخص الطاقة والدفاع والصحة والتكنولوجيا.

وتعتبر الارجنتين معزولة إلى حد كبير عن أسواق الديون الدولية منذ تخلفها عن السداد فى عام 2020 ولا تزال مدينة بأكثر من 40 مليار دولار لصندوق النقد الدولى منذ عام 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملة المشتركة بين الأرجنتين والبرازيل ، أطلق عليها بشكل مبدئى اسم "سور" التى تعنى الجنوب، وهى أهم المناقشات التى سوف يناقشها لولا دا سيلفا خلال مشاركته فى قمة مجتمع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى غدا الثلاثاء .

وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا "سيكون هناك قرار لبدء دراسة المعايير الضرورية لعملة مشتركة تشمل كل شيء من القضايا المالية إلى حجم الاقتصادات ودور البنوك المركزية".

وأشار الوزير الارجنتينى إلى أن عملة سور ستعمل بالتوازي مع وجود البيزو الأرجنتيني والريال البرازيلي ، من أجل تحفيز التجارة الإقليمية وتقليل استخدام الدولار والاعتماد عليه.