"الإنتاج الحربى" تؤكد الاهتمام وتعظيم دور المرأة العاملة

أ.ش.أ

أكدت وزارة الإنتاج الحربي الاهتمام وتعظيم الدور المهم للمرأة العاملة وكذلك دورهن في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعه للأمام.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي) المهندس محمود أنور فوزي مع عدد من العاملات بالشركة من مختلف القطاعات تحت شعار من أجل (هي).

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للصناعات الهندسية - إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تقع بمنطقة أبو قير بمحافظة الإسكندرية - إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بالاهتمام وتعظيم الدور المهم للمرأة العاملة والحرص الدائم علي تشجيعها من ناحية، ومن ناحية أخرى الثناء على دورهن في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعه للأمام.

وقام رئيس مجلس إدارة الشركة بتكريم مسئولة المرأة وممثلة وحدة تكافؤ الفرص بالشركة لبلوغها سن المعاش القانونية.

وتناول الاجتماع المشكلات التي تواجه السيدات خلال العمل، موجهًا بسرعة العمل على حلها وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل مع متابعة تذليل كل المصاعب التي تواجههن وحل المشاكل على وجه السرعة.