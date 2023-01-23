اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 يناير 2023 10:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا

الإثنين، 23 يناير 2023 09:35 ص
الأنباء الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي على اهتمام مصر بتطوير العلاقات مع إيطاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التشاور والتنسيق للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط.

وكتبت الصحيفة - تحت عنوان "السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع إيطاليا" - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن خلال استقباله أمس، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين. 

وأشارت إلى أن اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، إذ تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك، وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة، لاسيما في مجال الغاز الطبيعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (إيني) الإيطالية، فضلا عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

إيطاليا

وزير خارجية إيطاليا

الغاز الطبيعي



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى (إنفوجراف)

الأحد، 22 يناير 2023 03:32 م

الرئيس السيسى يؤكد لوزير خارجية إيطاليا: مصر تولى أهمية لتطوير العلاقات في مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة.. "تايانى" يثمن جهود مصر بقيادة الرئيس في نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد

الأحد، 22 يناير 2023 01:35 م

الرئيس السيسي يبحث مع وزير خارجية إيطاليا عددا من الملفات المهمة بين البلدين

الأحد، 22 يناير 2023 10:39 ص

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالى بقصر الاتحادية

الأحد، 22 يناير 2023 10:23 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة