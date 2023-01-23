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الأرصاد تحذر من الشبورة: ظاهرة ومؤثرة لنهاية الأسبوع وننصح بقيادة هادئة

الإثنين، 23 يناير 2023 12:08 م
الأرصاد تحذر من الشبورة: ظاهرة ومؤثرة لنهاية الأسبوع وننصح بقيادة هادئة شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 23 يناير حتى السبت المقبل 28 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد. 
 
وأوضحت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تبقى الشبورة الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب أنحاء البلاد حتى نهاية هذا الأسبوع، حيث تشهد البلاد شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر أثناء القيادة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر فترة تكون الشبورة ، واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 21  درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.
 
وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.
 
وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.
 
والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.
 
ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.

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