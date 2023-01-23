احتراق أتوبيس نقل عام على الطريق الدولى الساحلى غرب الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد الطريق الدولى الساحلى غرب الإسكندرية، احتراق أتوبيس تابع لهيئة النقل العام دون إصابات، وتسبب فى كثافة مرورية على الطريق، ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارات لفتح الطريق واستدعاء الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

وقال شهود عيان، إن الأتوبيس ارتفعت حرارته وتعطل على الطريق، ثم اشتعلت النيران فيه، ولكن لم يتسبب فى أي إصابات، وتم استدعاء النجدة والحماية المدنية للسيطرة على الحريق بعدما فشلت السيارات فى السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق .

وأضاف أن الطريق له كثافة مرورية ولكن عدد من المواطنين يقوم بإبعاد السيارات عن محيط الاتوبيس المخترق لمنع التضرر من الحريق .