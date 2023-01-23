اليوم السابع
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الإثنين، 23 يناير 2023 08:13 م
أكرم القصاص
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إيرلندا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بعد تدمير مبان مُمولة أوروبيًا

الإثنين، 23 يناير 2023 08:06 م
إيرلندا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات بعد تدمير مبان مُمولة أوروبيًا الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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طالبت إيرلندا، اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات مُقابل التدمير المنهجي الذي يستهدف مباني مُمولة من الاتحاد الأوروبي في فلسطين.


وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن - في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع دوري لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- "أعتقد أنه من المقبول أن يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل مستمر في تقديم مساعدات كبيرة للفلسطينيين والبنية التحتية الفلسطينية، لكن تدميرها بشكل ممنهج يوجب دفع تعويض".


وأضاف: "كما نعتقد أن قضايا الاستيطان المستمرة أمر غير مقبول، وفي رأينا أنها غير مقبولة من المنظور الإنساني أيضا، هذا أمر استفزازي ولا يفضي إلى حل الدولتين".


وشدد مارتن على أن إيرلندا "تدعم حل الدولتين، لكن الحقائق على الأرض تجعل ذلك صعبا للغاية".


أيرلندا

الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

تعويضات

الاتحاد الأوروبى



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