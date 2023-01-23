إصابة 5 مواطنين فى حادث تصادم ميكروباص وأتوبيس فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس سياحي بدون ركاب بالقرب من كمين البغدادى بمدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح من ركاب الميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس سياحي بالقرب من كمين البغدادى بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الأتوبيس السياحى بدون ركاب والميكروباص أصيب بداخله 5 مواطنين، وهم كل من (جابر أحمد شاكر 65 سنة مصاب بكدمات بالضلوع – جيهان يوسف محمد 58 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم – حسن أبو الحسن طلب 54 سنة مصاب بكدمة بالصدر جروح بالوجه - شريف شعبان عبد المعطي 26 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى - مصطفى عبدالحميد وردانى 26 سنة مصاب كسر بالذراع الأيمن).

ونقلت سيارات الإسعاف على الفور جميع المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إصابة 3 مواطنين إثر إنقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على طريق عمارات المرور بالمدينة، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة لدى مرور دراجة بخارية على طريق عمارات المرور بمدينة إسنا، ويستقلها 3 أشخاص وهم كل من "محمود كرم" 28 سنة، و"أحمد محمد" 43 سنة، و"أشرف محمد" 53 سنة، والتي انقلبت نتيجة السرعة الزائدة، وأصيب الثلاثة بكدمات وجروح متفرقة، وتم على الفور نقلهم لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.