إصابة شقيقين إثر انقلاب دراجتهما بترعة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شقيقان بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب موتوسيكل فى ترعة أمام قرية عليم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول " هشام ع ع" 53 عاما وشقيقه " سامح" 21 عاما مصابان بسحجات وكدمات إثر تعرضهما لحادث انقلاب موتوسيكل بترعة وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم.

وفى سياق متصل قررت نيابة أبو كبير العامة، حبس عامل لقيامه بسرقة 45 أفيز خاصين بالسكك الحديدية نطاق مركز أبوكبير،4 أيام على ذمة التحقيقات، تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، قيام مباحث السكك الحديدية، من ضبط " محمد م ا" 41 عاما مقيم أبوكبير، أثناء تواجده بجوار مزلقان الزراعة نطاق مدينة أبوكبير، وقيامه بسرقة 45 أفيز خاصين بالسكك الحديدية، تزن حوالى 150 كيلو جراما، بهدف بيعها والتربح منها، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 93/26 أحوال وتم إحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.