اليوم السابع
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إستونيا: سنطرد السفير الروسى ردا على قرار موسكو بحق سفيرنا

الإثنين، 23 يناير 2023 02:31 م
إستونيا: سنطرد السفير الروسى ردا على قرار موسكو بحق سفيرنا روسيا - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الإستونية في بيان الاثنين، إنها ستطرد السفير الروسي رداً على قرار مماثل اتخذته موسكو قبل ساعات قليلة بحق السفير الإستوني.

وأضافت الوزارة في تغريدة: "نحن نحترم مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات مع روسيا"، مشيرة إلى أن السفير الروسي عليه مغادرة إستونيا في نفس يوم مغادرة سفيرها روسيا، أي في السابع من فبراير.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن تقليص المستوى الدبلوماسي بين روسيا وإستونيا ردا على إجراءات السلطات الإستونية.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء في بيان الخارجية الروسية: "تم استدعاء السفير الإستوني إم. ليدر إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، في 23 يناير. وتم تسليمه احتجاج شديد على تصرفات السلطات الإستونية".

وأضاف البيان أنه "تم إعلامه بأن عليه مغادرة روسيا حتى يوم 7 فبراير".

 

 


روسيا

إستونيا

وزارة الخارجية الإستونية

طرد السفير الإستوني من روسيا

السفارة الروسية بإستونيا



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