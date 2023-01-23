اليوم السابع
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إزالة بناء مخالف والتحفظ على تكاتك تسير عكس الاتجاه فى العامرية بالإسكندرية

الإثنين، 23 يناير 2023 11:12 ص
إزالة بناء مخالف والتحفظ على تكاتك تسير عكس الاتجاه فى العامرية بالإسكندرية جانب من الحملة
الإسكندرية -أحمد الزغبي 

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شن حى العامرية أول غرب الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والسير عكس الاتجاه، وغلق المحال في الموعد المحدد، وذلك وفق تعليمات المهندس محارب هيلع على مواصلة الحملات، والتي تستهدف إزالة كافة أشكال التعديات للتصدي للبناء المخالف بنطاق الحي .

وأعلن حي العامرية أول، برئاسة المهندس السيد موسى ،رئيس الحي ، أن إدارة الإزالة الفورية و الإشغالات والمتابعة، قامت بإيقاف أعمال بناء مخالف بقرية الكرنك بالنهضة عبارة عن بناء غرفتين، و تعلية سور وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقاد محمد عبدالله سكرتير عام حي العامرية أول ، حملات  لفرض الإنضباط بالشارع ، بناء على تعليمات المهندس السيد موسى  رئيس حى العامرية أول،  والتي أسفرت عن التحفظ على عدد 3 توكتوك وعدد 2 تروسيكل للسير عكس الاتجاه وعدد 1 مكبر صوت، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وعلي صعيد آخر ، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 منشآت والتحفظ على 95 حالة  إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، استهدفت ، بشارع يوسف غالي والصاغ عبد السلام وميدان 27وخلف المحروسه وشارع عبدالسلام عارف كما استهدفت ايضا شارع إسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد واسفرت الحمله عن التحفظ علي نحو 95 حالة اشغال طريق ، وغلق 4 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

 

إزالة بناء مخالف بالعامرية
إزالة بناء مخالف بالعامرية

 

التحفظ علي تكاتك عكس الاتجاه
التحفظ علي تكاتك عكس الاتجاه

 

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

حملات حي العامرية اول
حملات حي العامرية اول

 


 


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