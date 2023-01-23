إزالة آثار أتوبيس محترق غرب الإسكندرية وفتح الطريق للسيارات

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية وتمكنت من إزالة آثار الحادث ورفع الأتوبيس من الطريق وفتحه للسيارات لمنع تعطل الحالة المرورية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وتبين أن الأتوبيس اشتعل بطريق المحور بالكيلو 21 العجمى اتجاه الطريق الساحلى بالإسكندرية، دون حدوث إصابات بشرية، وتسبب الحريق فى توقف الحركة المرورية بالطريق، قبل أن تتمكن وحدة التدخل السريع بإدارة المرور من تسيير الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

جدير بالذكر أنه تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق بأرض فضاء في منطقة اللبان وسط المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة . البداية عندما تلقت غرفة عمليات حى الجمرك غرب المحافظة، بلاغا يفيد حريق هائل بأرض فضاء بمنطقة اللبان غرب المحافظة دون وجود أى إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الحماية المدنية لمكان الحريق والدفع بسيارات الإطفاء لإخماد النيران والسيطرة على النيران قبل امتدادها الي العقارات المجاورة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.