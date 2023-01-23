إحالة رئيس لجنة ومراقب أول وأمن اللجنة للتحقيق لمخالفتهم ضوابط الامتحانات بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، استمرار رصد أية سلبيات تواجه سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وبصفة مستمرة لمتابعة انضباط العملية التعليمية بكافة لجان محافظة القليوبية، ورصد أية مخالفات، مشيرة إلى أنه لا تهاون مع المتقاعسين والمخالفين، وجهات التحقيق تنتظر المقصرين في أداء عملهم والتكريم ينتظر المجيدين والمتميزين في المدارس.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه أثناء تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية للجان مدارس إدارة بنها التعليمية، قررت إحالة رئيس لجنة ومراقب أول وأمن اللجنة وأحد العمال للتحقيق لمخالفتهم ضوابط أعمال الامتحانات.

وأكدت سماح إبراهيم، علي ضرورة تركيز الجهود على تطوير العمل داخل الإدارات التعليمية من حيث الأداء شكلا ومضمونا بكافة المنشآت التعليمية، مشددة على عدم التهاون مع المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو ذلك التقصير وفى نفس الوقت يتم منح التقدير والتكريم للمتميزين .

واستطردت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية، منهم لجنة لـ6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 طالبا من الصم وضعاف السمع، و6 لجان مهنى بواقع 675 طالبا وطالبة وذلك على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.