أمين "التعاون الخليجي": المجلس ركيزة الاستقرار وصوت السلام

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس هو ركيزة الأمن والاستقرار، ورائد التنمية الشاملة، وصوت السلام والتعاون، منوهًا بحرصه على دعم أواصر الأخوة والتعاون مع دول العالم.



جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لرؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء المنظمات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية بمناسبة انتهاء فترة عمل الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أمينًا عامًا للمجلس.



وأعرب الحجرف، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن إيمانه بأن التعاون والعمل الجماعي والحوار من أهم المرتكزات التي يحتاجها العالم اليوم، مؤكدًا أن مجلس التعاون بصفته شريكًا موثوقًا يؤمن بالانخراط الإيجابي والعمل الجماعي، ويسعى إلى تعزيز علاقاته مع الدول في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتنموية، وفي الوقت نفسه العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات.