أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 23-1-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 23-1-2023.

إيقاف تداول 5 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.055 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 704.3 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.66% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.72%، والعرب على 8.62%، واستحوذت المؤسسات على 25.11% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.88%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد للبيع بقيمة 324.1 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 54 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 96.7 مليون جنيه، 48.2 مليون جنيه، 123.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16183 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 19610 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 6659 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 4454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3493 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 106 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 7.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 5.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.36%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.38%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.981 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 5.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.76%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 48.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.68%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.53%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 19.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 38.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.98%.