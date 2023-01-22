23 % زيادة في صادرات الكيماويات والأسمدة بواقع 8.6 مليار دولار

كتب - إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة صادرات القطاع خلال 2022 لتسجل 8.629 مليار لتمثل 24% من إجمالى الصادرات غير البترولية، محققة معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته 23%، عما تحقق خلال العام 2021 عليه والذى بلغت قيمه صادراته نحو 7.033 مليار دولار.

وأضاف المجلس، أن أداء صادرات أهم القطاعات التصديرية حققت زيادة واضحة لعل ابرزها صادرات الاسمدة بنسبة زيادة 42% لتبلغ ماقيمته 3.389 مليار دولار مقارنة بنحو 2.390 مليار دولار خلال 2021 وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١% لتصل إلى ماقيمته ٢.٤٦١مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة ب ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١ وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة ١٠٥% لتبلغ اجمالى قيمة صادراتها ١.٣١٦ مليار دولار مقارنه بنحو ٦٤٠.٦٦ مليون دولار خلال ٢٠٢١.

كما ارتفعت صادرات الاحبار والدهانات بنسبه ٢٣% لتصل إلى ما قيمته ٢٩١.٥٩ مليون دولار مقارنه بنحو ٢٣٧.٤٧ مليون دولار، وزادت صادرات الكيماويات المتنوعه بنسبه ٢٥% حيث بلغت ٢٦٧مليون دولار مقارنه بنحو ٢١٢.٦٩ مليون دولار وشهدت منتجات الزجاج زيادة بلغت نسبتها ١٣% حيث بلغت نحو ٢٣١.٧ مليون دولار مقارنه بنحو ٢٠٥.٥ مليون دولار.

كشف المجلس عن نمو صادرات القطاع لاهم ١٠ أسواق تصديريه خلال ٢٠٢٢ بنسبه نمو بلغت ٣٢% حيث ارتفعت من ما قيمته ٣.٦٠٥ مليار دولار خلال ٢٠٢١ إلى نحو ٤.٧٤٧ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ واشار إلى أنه على الرغم من التراجع النسبى للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية إلى السوق التركى بنسبة ١% خلال ٢٠٢٢ مقارنة بعام ٢٠٢١ الا انها مازالت تتصدر قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات قطاع الصناعات الكيماوية بماقيمته ١.٠١٣مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنه بنحو ١.٠٢٧ مليار دولار خلال ٢٠٢١.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى ايطاليا والتى جاءت فى المرتبة الثانية فى قائمة الدول المستوردة للصناعات الكيماوية بنسبه نمو ٥٨% حيث بلغت نحو ٧٢٦.٥ مليون دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بما قيمته ٤٦٠.٩ مليون دولار خلال ٢٠٢١ وجاءت الهند فى المرتبة الثالثة محققة معدل نمو بلغت نسبته ١٦% حيث بلغت قيمه الصادرات إليها ٥٢٨.٥٤ مليون دولار مقارنة بنحو ٤٥٤.٤٩مليون دولار خلال ٢٠٢١ وجاءت فرنسا فى المرتبة الرابعه محققة معدل نمو بلغت نسبته ٤٤% حيث بلغت قيمه الصادرات ٤٨٨مليون دولار مقارنه بنحو ٣٣٩مليون دولار خلال ٢٠٢١.

واحتلت بريطانيا المركز الخامس بمعدل نمو بلغت نسبته ١٤٩% حيث زادت الصادرات من ١٨٩.٨٨مليون دولار خلال ٢٠٢١ إلى ٤٧٣.٠٦٩مليون دولار خلال ٢٠٢٢ وجاءت اسبانيا فى المرتبة السادسة محققة معدل نمو بلغت نسبته ٥٠% حيث ارتفعت الصادرات من ٢٧٤.٣مليون دولار إلى ٤١٠.٥٨مليون دولار خلال ٢٠٢٢ وجاءت السودان فى المرتبة السابعه محققة معدل نمو بلغت نسبته ٧٤% حيث ارتفعت الصادرات من ١٧٠.٥٦مليون دولار إلى ٢٩٦.٨مليون دولار خلال ٢٠٢٢ واحتلت بلجيكا المرتبة الثامنه محققة معدل نمو بلغت نسبته ٣٣% حيث ارتفعت الصادرات من ٢١٨.٩ مليون دولار إلى ٢٩١مليون دولار خلال ٢٠٢٢ واحتلت البرازيل المرتبة التاسعة وتراجعت الصادرات إليها بنسبه ١٥% وتراجع من ٣١٣.٦مليون دولار إلى ٢٦٦.٦٣مليون دولار.