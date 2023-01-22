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وسائل إعلام يونانية: لم يتم العثور على قنابل على متن الطائرة الأيرلندية

الأحد، 22 يناير 2023 09:33 م
وسائل إعلام يونانية: لم يتم العثور على قنابل على متن الطائرة الأيرلندية راين اير
كتب محمد جمال

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أفادت وسائل إعلام يونانية، بأن المعلومات المتعلقة بوجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأيرلندية "ريان إير" التي هبطت فى أثينا، كانت غير صحيحة، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت ذلك القناة التلفزيونية اليونانية ERT-1، أن طائرة "ريان إير بوينج 738" التي أقلعت من مدينة كاتوفيتشي البولندية بسلام، هبطت في الساعة 17:40 بالتوقيت المحلي، بمطار أثينا الدولي، وتم إجلاء الركاب وأفراد الطاقم، وبعد تفتيش الطائرة من قبل الوحدات الهندسية المختصة، لم يتم العثور على متفجرات أو عبوات ناسفة.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أبلغت رحلة طيران تابعة للخطوط الجوية الأيرلندية "ريان إير"، أقلعت من بولندا، عن وجود قنبلة على متنها ورافقتها طائرات مقاتلة يونانية من طراز F-16 إلى مطار أثينا الدولي.

وفقا لـ ERT-1، تم تفعيل جميع البروتوكولات الأرضية والجوية المتعلقة بهذه الحالات، وبعد الهبوط، تم إرسال الطائرة المحملة ب 192 راكبا إلى منطقة خاصة بالمطار.


راين اير

اليونان

أثينا

أيرلندا



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