اليوم السابع
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الأحد، 22 يناير 2023 08:53 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية الجزائر يبحث مع مسئولة أمريكية آفاق تعزيز التعاون الاقتصادى

الأحد، 22 يناير 2023 08:00 ص
وزير خارجية الجزائر يبحث مع مسئولة أمريكية آفاق تعزيز التعاون الاقتصادى رمطان لعمامرة
اش ا

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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤولة أمريكية آفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي
 
 
بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية، ميشيل سيسون، العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية. 
 
جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، السبت بمقر الخارجية الجزائرية بالعاصمة، للمسؤولة الأمريكية التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
 
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان - أن الطرفين ناقشا عددا من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، فضلا عن جوانب مختلفة ذات الصلة بالدبلوماسية متعددة الأطراف.

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