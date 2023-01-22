وزير خارجية إيطاليا: نسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المصدرة للطاقة وفي مقدمتها مصر

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية الإيطالى انطونيو تايانى تطلع بلاده للتشاور مع مصر فى قطاع الطاقة، مشددا على ضرورة إجراء المزيد من المشاورات فى قضية الطاقة لأنها قضية تهم أوروبا، موضحا أن بلادها على دور مهم لحل مشكلة الطاقة ونسعى لإبرام إتفاقات تعاون مع الدول المصدرة للطاقة ومنها مصر.

بدوره، أوضح وزير الخارجية سامح شكرى، أن المباحثات المشتركة تطرقت لعلاقات التعاون الاقتصادى فقد وصل التبادل التجارى لحوالى 5 مليارات جنيه، مشيرا لتطلع مصر لمزيد من الاستثمارات الإيطالية والمزيد من التعاون، فى إطار المصلحة المشتركة للجانبين ونحن نسعى لتعزيز التعاون فى المتوسط وتحديدا من ايطاليا.

أكد وزير الخارجية انه تم الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال الطاقة والاستثمار من خلال منتدى ايطاليا يعقد فى القاهرة وتفعيل دور مجلس الاعمال المصرى الايطالى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر مؤهلة لان تكون شريك لايطاليا فى منطقة شرق المتوسط.