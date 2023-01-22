وزير السياحة: مصر تحتاج لتحسين مناخ الاستثمار السياحى ومضاعفة طاقة الفنادق

كتب أمين صالح

أكد أحمد عيسى وزير السياحة أن هناك عدد من المحددات الخاصة بقطاع السياحة فى مصر، والتى تم الوقوف عليها حتى يتم علاجها خلال الفترة المقبلة منها محدودية رحلات الطيران، والمقاعد القادمة إلى مصر، وانخفاض نسبة الطيران منخفض التكاليف، إلى جانب انخفاض الاستثمار المحلى والأجنبى السياحى بأنواعه وعدم وجود مخطط عام تنظيمى للمناطق السياحية.

أضاف وزير السياحة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن هناك عدم وجود توازن فى التوزيع الجغرافى كذلك معدل النمو فى الطاقة الفندقية يتراوح بين نصف إلى واحد فى المياه خلال الخمس سنوات الماضية.

ولفت وزير السياحة إلى أن مصر تحتاج إلى تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة 3 أمثال فى الفنادق والأنشطة الترفيهية، وكذلك بالنسبة للطيران ينبغي مضاعفة الطاقة 3 أمثال حتى عام 2028، كذلك تطوير التجربة السياحية فيما يتعلق بجودة الخدمات، وانتشار الوعي، وحماية السائح من التحرش والاحتيال.

كما أشار وزير السياحة إلى أن من ضمن خطة الوزارة إعادة توجيه برامج الانفاق العام ومضاعفتها ورفع كفائتها، وجودة التنسيق مع الوزارات المعنية وقيادة برامج التنفيذ المشتركة إلى جانب التحول الرقمي والبيئة التشريعية المناسبة.