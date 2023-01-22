اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 يناير 2023 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التموين من ألمانيا يكشف خطة مصر لتحقيق الأمن الغذائى

الأحد، 22 يناير 2023 09:33 ص
وزير التموين من ألمانيا يكشف خطة مصر لتحقيق الأمن الغذائى وزير التموين خلال مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2023، وبحضور أكثر من 70 وزير زراعة من مختلف دول العالم.

وفى كلمته الافتتاحية نقل المصيلحى تحية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدولة ألمانيا حكومًة وشعبًا، والوزراء المشاركين فى المؤتمر، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى السنوات الثمانية الأخيرة اتخذت الكثير من الخطوات لتحقيق الأمن الغذائى المصرى من خلال استصلاح الأراضى وزراعة المحاصيل الاستراتيجيه كالقمح والبنجر والقصب والبذور الزيتية، إضافة إلى الخضر والفاكهة، وأن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار السلع عالميًا وارتفاع تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية لخفض أسعار الغذاء والطاقة وخاصة للدول النامية ومشاركة الدول الكبرى فى تحقيق الأمن الغذائى لتلك الدول وتنفيذ حلول مستدامة ومبتكرة وقابلة للتطبيق لإعمال الحق فى الغذاء الكافى لجميع سكان العالم بحلول عام 2030، والحد من التغيرات المناخية والتحول الشامل للنظم الغذائية العالمية لما له من أهمية حيوية فى هذا الصدد واستكشاف السبل الممكنة للتعاون العالمى والوطنى بروح من الشراكة بين دول العالم.

وفى مستهل زيارته لألمانيا، وعلى هامش فعاليات المنتدى الدولى، عقد المصيلحى مجموعة من اللقاءات الثنائية بحضور خالد جلال عبد الحميد السفير المصرى بألمانيا، وبدأت أولى هذه اللقاءات بمقابلة مع سيلفيا بندنر وزيرة الدولة للزراعة بألمانيا، وأعرب المصيلحى عن امتنانه للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا بشأن تصدير المانيا شحنتى قمح لمصر، وعبر عن تطلع مصر لزيادة وارداتها من القمح والدقيق الألمانى على المستويين الحكومى والقطاع الخاص، فى ضوء تنويع مصر لمصادر استيراد السلع لمواجهة الارتفاع المتضاعف لأسعار الدقيق والقمح عالميًا.

كما طالب الدكتور على المصيلحى الجانب الألمانى بزيادة التعاون فى المجال الزراعى والأمن الغذائى ليشمل نقل المعرفة والتكنولوجيا من ألمانيا لمصر للتغلب على العقبات التى تواجهه سلاسل الإمداد بهدف تقليل نسبة الفاقد.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة الألمانية عن سعادتها بالتعاون المثمر بين مصر وألمانيا فى مجال تصدير القمح وتوقيع عقود طويلة الأمد بشأن صادرات القمح وإقرار مصر بشأن اشتراطات نسب الرطوبة.
 
ورحبت الوزيرة بالتعاون بين مصر وألمانيا فى مجال البحث العلمى لمواجهة التغيرات المناخية على القطاع الزراعى والفاقد من الغذاء، مؤكدة أنه تم تكليف السفارة الألمانية بمصر لاستقدام الخبراء الألمان للتشاور مع الخبراء المصريين بشأن هذا الملف.
 
المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين
المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين

جانب من زيارة وزير التموين لألمانيا
جانب من زيارة وزير التموين لألمانيا

وزير التموين خلال المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين
وزير التموين خلال المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين

وزير التموين خلال مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين
وزير التموين خلال مشاركته فى المنتدى الدولى للأغذية والزراعة المنعقد فى برلين

 


وزير التموين

المانيا

مصر

الأمن الغذائى المصرى

زراعة المحاصيل الاستراتيجيه

المنتدى الدولى للأغذية والزراعة



الموضوعات المتعلقة

"معارض أهلا رمضان" تنتشر فى المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 30% على المنتجات الغذائية.. وزير التموين يوجه بالتوسع فى إنشاء شوادر بجميع أنحاء الجمهورية.. توفير لحوم وأسماك وطرح سكر معبأ بسعر 14.5 جنيه للكيلو

الأحد، 22 يناير 2023 06:00 ص

وزارة التموين تزف بشرى للمواطنين.. طرح العيش الحر لغير حاملى البطاقات التموينية.. إتاحة رغيف وزن 90 جراما بالتكلفة الفعلية بكارت مسبوق الدفع.. والصرف من المخابز البلدية بالمحافظات على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 04:38 م

وزارة التموين تخصص الخط الساخن "19588" لتلقى شكاوى أسعار السلع

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:00 ص

وزير التموين: مناقصة توريد الذرة الصفراء هدفها توفير أعلاف لصغار مربي الدواجن

الإثنين، 16 يناير 2023 04:01 م

وزير التموين: مخزون الأرز يكفى 6.3 شهر وجميع السلع الغذائية متوفرة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:56 م

وزير التموين يفتتح مجمع الخدمات النموذجي بالغرفة التجارية بالقاهرة.. يتيح الحصول على خدمات التوقيع الإلكتروني وشهادة المنشأ للمصدرين.. و"تنمية التجارة الداخلية": زيادة عدد المعاملات لـ 3.4 مليون معاملة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة