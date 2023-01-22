هل تعاني من زيادة وزن الماء؟.. كيف تخسره نهائيا؟

كتبت فاطمة ياسر

وزن الماء إنها لعنة أخصائي الحميات الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن ، مما يسبب الانتفاخ وخيبة الأمل عند الوقوف على الميزان، وفي حين أن 60٪ من جسمك بالكامل عبارة عن ماء، في بعض الأحيان يتم الاحتفاظ بكمية كبيرة منها، ويمكن أن يجعل ذلك فقدان الوزن محبطًا لأنه قد يبدو أنك لا تفقد الوزن في الواقع.

ويمكن أن يؤدي تباين مستويات المياه إلى تذبذب وزن الشخص بمقدار 2 إلى 4 كيلو جرام في يوم واحد ، وذلك وفقا لموقع “healthday”.

فكمية الماء التي يحتويها جسمك هي دالة على تكوين جسمك وجنسك وعمرك، ولكن تناول الطعام يمكن أن يجعلك تحتفظ بوزن إضافي من الماء، وهذه المياه الزائدة عبارة عن سائل تطهره الكلى عادة من الجسم.

وقال الدكتور جابي نيل، طبيب طب الأسرة وأستاذ مساعد إكلينيكي في كلية الطب في تكساس إيه آند إم، بالولايات المتحدة إن معظم وزننا ماء، وإنه أثقل شيء في أجسامنا إلى جانب عظامنا ، وهو من أول الأشياء التي يتم التخلص منها عندما تبدأ في فقدان الوزن.

إذن السؤال هو ، كيف تخسر وزن الماء؟ ، فهناك العديد من الأسباب ، بما في ذلك الإفراط في تناول الملح أو الكربوهيدرات وهرمونات الحيض والجفاف المسببة لتكوين الماء بالجسم.

فالماء ، عند استخدامه بكفاءة ، ينتشر في جميع أنحاء أجسادنا، ونريده أن يذهب إلى الشرايين والأوردة والأنسجة والخلايا في كل مكان، ومع ذلك ، عندما ينتقل إلى أماكن بين الخلايا وحول الدهون - وهي منطقة تسمى" الفضاء الثالث "- تصبح مشكلة.

ويستغرق فقدان واحد إلى ثلاثة أرطال من وزن الماء حوالي يومين، ولكن مدى سرعة خروج الماء الزائد من الجسم يمكن أن يعتمد على النظام الغذائي والنشاط البدني، و كلما كان نظامك الغذائي أكثر صحة وكلما كنت أكثر نشاطًا بدنيًا ، زادت سرعة التخلص من الماء الزائد، ويمكن أن يكون وزن الماء أيضًا علامة على حالة مزمنة ، مثل أمراض القلب أو الكلى التي تحتاج إلى علاج.

كيفية إنقاص وزن الماء؟ وفي النساء ، يمكن أن يؤثر تغيير دورات الحيض والهرمونات أيضًا على وزن الماء . تتمثل إحدى طرق منع احتباس الماء في تقليل كمية الملح في نظامك الغذائي، ويتضمن ذلك تناول عدد أقل من الأطعمة المصنعة التي غالبًا ما تكون غنية بالملح واستخدام كمية أقل من الملح على مائدة العشاء، فإن الأطعمة المصنعة مثل المكرونة سريعة التحضير والجبن ومزيج الحساء وصلصة المكرونة والوجبات المجمدة والوجبات الخفيفة المالحة تستخدم الملح للنكهة وكمواد حافظة لإطالة العمر الافتراضي.

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على الكثير من الصوديوم أي الملح ، فإن الماء سيتبعه ولن يذهب إلى حيث يفترض أن يكون، الأطعمة الطبيعية ، مثل الخضروات والبذور والمكسرات ، تحتوي على نسبة منخفضة من الملح ، لذا اخترها للحفاظ على وزن الماء منخفضًا.

ونصيحة أخرى هي البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء، و قد يبدو هذا غير منطقي ، لكن الماء يساعد في وظائف الكلى ويساعد في طرد الماء الزائد والملح من الجسم، وعندما تعاني من الجفاف ، يحتفظ جسمك بالمياه الزائدة لمنع الجفاف .

وحيلة أخرى هي التقليل من الكربوهيدرات ، مثل المكرونة والأرز، فتتسبب الكربوهيدرات في أن يخزن الجسم جزيئات الجليكوجين التي تحتوي على 3 جرامات من الماء لكل جرام، فعدم تناول الكربوهيدرات يقلل من جزيئات الجليكوجين ، وبالتالي يقلل من وزن الماء.

غيّر وجباتك عالية الكربوهيدرات إلى وجبات غنية بالبروتين مثل البيض وفول الصويا واللحوم الخالية من الدهون.

بالإضافة إلى تغيير نظامك الغذائي ، يمكن أن يساعد فيتامين ب 6 والمغنيسيوم التكميلي في تقليل احتباس الماء. تساعد هذه المكملات الكلى على التخلص من الملح والماء الزائد. يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الانتفاخ والتورم في الساقين.

التمرين هو طريقة أخرى لتقليل وزن الماء، و عن طريق حرق طاقة الجليكوجين ، يمكن أن تقلل ساعة واحدة من التمرين من احتباس الماء بمقدار 16 إلى 64 أوقية، ويعتمد مقدار الماء الذي تفقده على درجة الحرارة وما ترتديه، النشاط البدني الذي يجعلك تتعرق سيقلل بسرعة من وزن الماء.

ويعتبر تناول مدرات البول طريقة أخرى لتقليل وزن الماء، و عادة ما يصف الطبيب هذه الحبوب لخفض ضغط الدم.