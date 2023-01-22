نساء بوليفيا تكافح الفقر وارتفاع الأسعار بزراعة الخضروات والفواكه بالمنازل

فاطمة شوقى

تلجأ نساء بوليفيا إلى زراعة الخضروات والفواكه في المنازل، مع تعزيز الحدائق العضوية، لإمكانية زراعة الخضروات والفواكه والنباتات العطرية والطبية، وذلك لمكافحة الفقر بعد ارتفاع الأسعار بشكل واضح.

وقالت صحيفة "اوبنيون بوليفيا" إن مارثا تيكولانو، ربة منزل تبلغ من العمر 48 عاما، وهى تزرع في منزلها في مساحة 3.5 متر ، الكرفس والشمندر والفجل ، والجزر .

وأوضحت الصحيفة أن هناك العديد من النساء التي تزرع الخضروات والفواكه ، وهناك كل واحدة تنتج في المتوسط 25 صنفا من الخضروات و12 نوعا من نباتات الزينة ،

ويؤكد أن كل واحدة تنتج في المتوسط ​​25 صنفًا من الخضراوات وشجرتان فاكهة و 12 نوعًا من نباتات الزينة والطب. وهم لا يجلبون مساحات خضراء جديدة إلى المدينة فحسب ، بل ينشطون أيضًا التنوع البيولوجي بالحشرات والطيور.

وتزرع آنا مونيوز إحدى النساء البوليفيات أيضا ، بالإضافة إلى الخضار والبقوليات ، الأعشاب الطبية، وتستخدم أوراق إكليل الجبل لغسل شعرها. يقول عن هذا النبات الذي قد يكون له تأثيرات ضد تساقط الشعر: "كنت أفقد الكثير من الشعر".

وقال أوسكار ريا ، مدير مؤسسة المجتمع وأكسيون ، التي تقدم المساعدات للعائلات بتمويل من البلديات ، إن الحدائق العائلية حتى الآن تغطي حوالي 10000 متر مربع من المساحة المزروعة.

وتظاهرت مئات النساء في سانتا كروز، أكبر منطقة في بوليفيا ، للمطالبة بالإفراج عن حاكم تلك الدائرة، لويس فرناندو كاماتشو، المحتجز بتهمة الإرهاب بسبب العملية المسماة "الانقلاب الأول"، المتعلقة بالأزمة السياسة 2019، وعزل الرئيس ايفو موراليس .

وأشارت الصحيفة أن النساء كانت ترتدى ملابس بيضاء، وتحركوا من الميدان الرئيسى فى سانتا كروز.

وردد النساء عبارات مثل "لسنا خائفين"، وقالت زوجة كاماتشو ، فاطمة جوردان ، التي شاركت فى الاحتجاجات : "لقد تم اختطاف الحاكم بوحشية" ، "تتجاهل الحكومة تصويت الشعب".

وانتشرت حالة من الفوضى والعنف بسبب خروج مظاهرات عنيفة في منطقة سانتا كروز في بوليفيا، وذلك بعد اعتقال حاكمها لويس فيرناندو كاماتشو من قبل قوات الشرطة التابعة لحكومة لويس آرس.