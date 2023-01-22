نتنياهو يقيل وزير الداخلية الإسرائيلي امتثالا لقرار المحكمة العليا

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أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، زعيم حزب شاس، أرييه درعي، من منصبه وزيرا للداخلية والصحة.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أبطلت يوم الأربعاء الماضي، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرا.

وبعثت المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعي وزيرا، وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولي منصبي درعي كوزير للداخلية والصحة، بسبب خضوعه لمحاكمة في مخالفات جنائية يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأن عليه تعيين شخصين مكان درعي.