معلومات الوزراء ينشر إنفوجرافا عن الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية

كتبت هند مختار

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا بعنوان "الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية.. مستقبل القطارات المصرية" يُسلط فيه الضوء على الشركة التي من المستهدف أن تعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر؛ حيث تهدف الشركة إلى إنشاء مجمع صناعي لصناعات السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي. وستكون نيريك حجر الزاوية الرئيس لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وصناعات السكك الحديدية.

وتم تأسيسها بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص بإجمالي حجم استثمارات متوقع 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات على إجمالي مساحة 300 ألف م2 في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث إن الطاقة الإنتاجية في:

المرحلة الأولى تشمل مصنعًا لتصنيع الوحدات المتحركة الجديدة (100 وحدة/ السنة).

المرحلة الثانية تشمل مصنعًا لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي (125 وحدة/ السنة).

المرحلة الثالثة تشمل مصنع عربات القطار الكهربائي السريع (150 وحدة/ السنة).