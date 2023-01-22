مطاعم ومنطقة خدمات متكاملة.. تفاصيل مشروع مرسى النيل الشرقى بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشهد الضفة الشرقية لمجرى نهر النيل بمدينة بنى سويف فى المنطقة الواقعة من كوبرى النيل القديم امتدادا الى دير السيدة العذراء مريم ببياض العرب، أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مرسى بالناحية الشرقية للنيل .

وعلى الجانب الشرقى من نهر النيل بمدينة بنى سويف يجرى العمل بوتيرة سريعة من أجل الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء مرسى بالناحية الشرقية للنيل، على مساحة 49 ألف متر مربع.

ويشمل المشروع المقام على 49 ألف متر بواقع: 40 ألف متر باليابس، و9 آلاف متر داخل المياه: منطقة مطاعم ومبنى استقبال ومسطحات عائمة، بجانب إنشاء منطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى ومناطق خضراء.

وتواصل الكراكات أعمال التكريك بطول 600 متر وعرض 200 متر، لإنشاء كورنيش ومرسى سياحى بطول 320 متراً، بجانب إنشاء منطقة مطاعم ومبنى إدارى ومنطقة خدمات متكاملة بمحيط المرسى، فضلاً عن مناطق خضراء ولاند سكيب على مساحة تقدر بنحو 6 أفدنة تقريباً .

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه قد بلغت نسبة تنفيذ أعمال التكريك 75% بزيادة أعلى من المخطط له بحسب الجدول الزمنى لأعمال التكريك، التى تتم تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل ببنى سويف وباستخدام عدد كبير من الحفارات التى يتم تحميلها على صنادل داخل المجرى المائى للنهر.

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن المحافظة تعمل فى هذا المشروع فى إطار الخطوات العملية والسعى الجاد لتتبوأ بنى سويف مكانتها اللائقة بالخريطة السياحية المصرية، من خلال كونها ستمثل نقطة توقف خلال الرحلات النيلية بمسار العائلة المقدسة.

وأضاف محافظ بنى سويف أن المشروع يتضمن إنشاء كورنيش على الجانب الشرقى من النيل بطول 2 كم فى المسافة من كوبرى بنى سويف العلوى حتى دير العذراء مريم، مشيرا إلى أن المشروع يعد خطوة ومرحلة أولى تتبعها مجموعة مراحل سعيا لتنفيذ مشروع طموح على البر الشرقى، ضمن مخطط عام لمشروع إنشاء كورنيش شرقى للنيل والذى تسعى المحافظة فى الحصول على موافقة الحكومة لاستكمال باقى مراحله، لاسيما بعد الخطوة الهامة والداعمة والتى تكللت بموافقة الحكومة على مشروع مرسى سياحى بالمنطقة، بما يسهم فى تحقيق نقلة فى مجال السياحة الداخلية.



اعمال تكريم مرسى النيل



جولة محافظ بني سويف فى منطقة الأعمال



محافظ بني سويف يتفقد اعمال التكريك