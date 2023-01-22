مصرع 3 أشخاص وفقد رابع إثر تحطم قارب يقل 29 سائحا شرقى كينيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وفقد آخر، إثر تحطم قارب يقل سياحا جنوب شرقي كينيا، أمس السبت.
وقالت الشرطة الكينية - حسبما ذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - إنه تم إنقاذ حوالي 20 شخصا آخر، فيما لم يُعرَف سبب تحطم القارب.
وكان القارب يقل 29 شخصا، منهم 15 أجنبيا، وتحطم داخل محمية "واتامو" البحرية الوطنية الكينية، وهي وجهة سياحية مشتركة على طول الساحل شمال مومباسا.
وفى حادث مشابه ،أعلن خفر السواحل اليوناني ديسمبر الماضى، عن وفاة رضيع بعد اصطدام قارب يحمل مهاجرين بشاطئ صخري جنوبي جزيرة ليسفوس بشرق بحر إيجه.
ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن بيان خفر السواحل القول إن الحادث وقع نتيجة هبوب رياح جنوبية قوية في المنطقة، ووفقًا لوالد الرضيع، ارتطم القارب بالصخور وسقط الطفل في البحر أثناء التدافع للوصول إلى الشاطئ.
وتابع إن ركاب القارب صعدوا إلى نقطة أعلى من أجل الأمان، بينما تم إخطار سلطة ميناء مدينة ميتيليني اليونانية، التي قامت بإرسال سيارة إسعاف لحمل الطفل الذي أعلن عن وفاته بعد ذلك.
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