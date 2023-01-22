مصرع طفل صدمته سيارة نقل فى منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

لقى طفل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بقرية الخطاطبة زمام أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.