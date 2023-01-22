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مصرع طفل صدمته سيارة نقل فى منشأة القناطر

الأحد، 22 يناير 2023 01:03 م
مصرع طفل صدمته سيارة نقل فى منشأة القناطر تصادم_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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لقى طفل مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة بقرية الخطاطبة زمام أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بقرية الخطاطبة زمام أبو غالب فى منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بطفل مما تسبب في وفاته جري نقل جثة الطفل الي ثلاجة مستشفي مبارك تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 

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