مصرع شخص وإصابة آخر إثر تصادم موتوسيكل وسيارة نقل فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكل بسيارة نقل بقرية المساندة طريق بيدف بدائرة مركز شرطة العياط وتم نقل المتوفى والمصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بقرية المساندة طريق بيدف فى العياط، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بسيارة نقل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتم رفع حطام الحادث بالكامل والتحفظ على سائق النقل وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.