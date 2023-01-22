مسلحون يهاجمون مقر الإدارة الإقليمية بالعاصمة الصومالية

أفادت تقارير بأن مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية، فى الصومال، هاجموا مقر إدارة بنادير الإقليمية في العاصمة مقديشو، اليوم الأحد.
وبحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسى، فقد بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، أعقبه إطلاق نار كثيف، وذكرت بوابة الأخبار "غوبجوغ" الصومالية، أن إجمالا سمع دوي 3 انفجارات في المدينة.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أمس السبت، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".
وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إنه تم شن الغارة بناء على طلب من الحكومة الصومالية ودعما للجيش الوطني الصومالي ضد حركة الشباب.
وفي نفس الإطار، اعتقلت قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع القوات الشعبية ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من مليشيات الخوارج الإرهابية، وذلك في عملية عسكرية جرت في مديرية عيل طير بمحافظة غلغدود وهم عبد الرشيد معلم علي (دردورشي) وعبدي جانيعو ومسعود علي لوجي.
وكان الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود قد عقد - في وقت سابق - اجتماعا مع مجلس وزراء ولاية جنوب الغرب؛ لبحث ملف مواجهة الإرهاب، حيث تم بحث عدد من القضايا، وعلى رأسها مهمة الاستعداد لبدء عملية عسكرية كبيرة ضد فلول مليشيات الخوارج الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأعلن الرئيس الصومالي - الثلاثاء الماضي - عن استئناف عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول مليشيات الخوارج الإرهابية بجنوب البلاد.
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