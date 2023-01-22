مسلحون يهاجمون مقر الإدارة الإقليمية بالعاصمة الصومالية

وكالات

أفادت تقارير بأن مسلحين من حركة "الشباب" الإرهابية، فى الصومال ، هاجموا مقر إدارة بنادير ‏الإقليمية في العاصمة مقديشو، اليوم الأحد.‏

وبحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسى، فقد بدأ الهجوم بتفجير سيارة مفخخة، أعقبه إطلاق نار كثيف، وذكرت بوابة الأخبار "غوبجوغ" الصومالية، أن إجمالا سمع دوي 3 انفجارات في المدينة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، أمس السبت، أن غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية شرق العاصمة الصومالية مقديشو، أدت إلى سقوط نحو 30 عنصرا من "حركة الشباب".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إنه تم شن الغارة بناء على طلب من الحكومة الصومالية ودعما للجيش الوطني الصومالي ضد حركة الشباب.