محافظ كفر الشيخ يتفقد تدريبات المشروعات الرقمية لمديري التخطيط الاستراتيجى

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، التدريبات التي يشهدها مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان المحافظة، لـ 35 مديرا من التخطيط والمشروعات بالخطط الاستثمارية ومديريات الخدمات بعنوان "إدارة المشروعات الرقمية Digital PMP” لمديري التخطيط الاستراتيجي والمشروعات بالمحافظة، تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يستمر لـ31 يناير الجاري.

وشهد مركز استدامة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال الأسابيع الماضية، عددا من الدورات والبرامج التدريبية منها التعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبرنامج تدريبي لبرنامج التدريبي المخصص لإدارات شئون البيئة والمخلفات الصلبة متخصص لصقل خبرات مهندسي التخطيط العمراني والإدارات الهندسية لضبط منظومة العمران بالمحافظة، وتدريب رؤساء المراكز والمدن ونوابهم على منظومة المراكز التكنولوجية بنظام المحاكاة والتدريب العملي.



تفقد التدريبات



جانب من الدورة التدريبية



جانب من تفقد التدريبات