محافظ البحر الأحمر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان

البحر الأحمر - عماد عرفة

وضع اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء معركة شدوان المجيدة، فى ذكراها الـ 53 والتى يتزامن مع احتفالات العيد القومى للمحافظة.

ورافق محافظ البحر الأحمر خلال وضع إكليل الزهور مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات التنفيذية والشعبية ومديرى المديريات والأزهر والكنيسة بالمحافظة.

وعزفت موسيقى السلام الوطنى، وقرأت الفاتحة على أرواح الشهداء، وهنأ المحافظ الحضور بالعيد القومى للمحافظة، ومن المقرر أن يجرى المحافظ جولة على المشروعات الخدمية بالمحافظة ويفتتح أعمال التطوير بمدرستى طه حسين وزينب عوض بمدينة الغردقة.

كما من المقرر أن يفتتح المحافظ سوق العربات المتنقلة الواقع بطريق المطار بمدينة الغردقة ضمن الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة البحر الأحمر المتزامن مع ذكرى معركة شدوان المجيدة.

يذكر أن معركة شدوان المجيدة التى مر عليها 53 عاماً، والتى حدثت فى 1970، والتى ترجع وقائعها إلى فجر 22 يناير 1970، حيث هجم العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان التى تبعد عن الغردقة 35 كيلو متر وعن السويس 325 كيلو متر، وكانت تؤمن الجزيرة فى تلك التوقيت سرية من الصاعقة، ورادار بحرى، وقامت قوات العدو الإسرائيلى بهجوم ضخم على الجزيرة، شملت قصف جوى وبحرى أستمر لعدة ساعات على الجزيرة وضد بعض موانئ البحر الأحمر التى يحتمل أن تقدم المعونة للقوات المسلحة، وتمكنت القوات المسلحة بمشاركة الصيادين من الغردقة من صد هجوم العدوان الإسرائيلى وعدم سيطرته على الجزيرة واصبح تلك اليوم العيد القومى للمحافظة كل عام.