محافظ أسيوط يكرم اللواء شاكر يونس لتوليه منصب السكرتير العام لمحافظة الجيزة

أسيوط-هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لتوليه منصب سكرتير عام محافظة الجيزة متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته المحافظة بحضور رؤساء المراكز والأحياء والصحفيين والإعلامين وجمع من مديري المديريات والإدرات وموظفي الديوان العام.

وأهدى محافظ أسيوط، اللواء مهندس شاكر يونس شهادة تقدير نظرًا لما قدمه من أداء متميز بمنظومة العمل بالمحافظة خلال الفترة الماضية وما قدمه من مجهودات ملموسة طوال فترة عمله التنفيذي مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة الجيزة.

من جانبه، أعرب اللواء مهندس شاكر يونس، عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع وعلي رأسهم محافظ أسيوط مضيفًا إنه لم يدخر جهدًا في خدمة أسيوط تلك المحافظة التي عمل بها وساهم في النهوض بكافة القطاعات بها وإحداث تطور وتنمية للموارد الذاتية بالمحافظة مقدمًا الشكر للجميع على تلك اللفتة الطيبة في تكريمه وتقديره بهذا الشكل.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، قد أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لسنة 2023 م والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد حيث تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات منها نقل اللواء شاكر يونس سكرتير عام أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الجيزة ونقل اللواء علاء بدران من سكرتير عام محافظة الجيزة الى سكرتير عام محافظة أسيوط وتصعيد عدلي محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط ونقل العميد علاء عبد الجابر إلى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج.