ماكرون: يمكن إرسال دبابات لوكلير إلى أوكرانيا حال لم يشكل تهديدا لأمن باريس

كتب محمد جمال

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعه مع المستشار الألمانى أولاف شولتز، إن برلين وباريس تتعهدان بمساعدة أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى دعم عضوية منطقة البلقان الغربية في الاتحاد الأوروبى وتدعوان إلى تسريع عملية الانضمام.

وأكد ماكرون أن برلين وباريس اتفقتا على استجابة أوروبية "طموحة وسريعة" للإجراءات الصناعية الأمريكية، مضيفا أن فرنسا وألمانيا يؤكدان دعم جهود محاكمة مجرمي الحرب.

وأضاف ماكرون أن ألمانيا ستنضم إلى مشروع خط أنابيب الهيدروجين بين إسبانيا وفرنسا، مشيرا إلى أنه لا يستبعد إرسال دبابات لوكلير إلى أوكرانيا مؤكدا أن إرسال تلك الدبابات لا يجب ألا يعرض أمن فرنسا للخطر.